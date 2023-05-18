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"شي إن" لبيع الأزياء عبر الإنترنت تجمع ملياري دولار في جولة تمويلية
800 مليون دولار صافي أرباح الشركة العام الماضي
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جمعت شركة "شي إن -SHEIN" لبيع الأزياء عبر الإنترنت ملياري دولار في جولة تمويلية أخيرة، وبذلك انخفض تقييم الشركة من 100 مليار دولار إلى 66 مليار دولار وسط انخفاض في تقييمات شركات التكنولوجيا، وفقا لمصادر تحدثت لصحيفة وول ستريت جورنال.
وبحسب المصادر فقد حققت "شي إن" 23 مليار دولار من العائدات في عام 2022، بينما بلغ صافي أرباحها 800 مليون دولار.
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وذكرت المصادر أن موقع" Shein "يهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 40% هذا العام.
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وأعلنت الشركة عن خطط لفتح 30 متجرًا مؤقتًا هذا العام أو "POP UP Store" بما في بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط.
كما افتتحت مقراً آخر لها في "دبلن"، إضافة إلى مقرها الرئيسي في سنغافورة.
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