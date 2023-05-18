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مجموعة علي بابا
مجموعة "علي بابا"
الصين

"علي بابا" تخطط لإدراج "الحوسبة السحابية" بعد تسجيل إيرادات مخيبة

أولى نتائج المجموعة المالية منذ انقسامها إلى 6 وحدات

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية عن خطط لتحويل إدارة الحوسبة السحابية إلى شركة منفصلة عبر طرحها للتداول في السوق وذلك بعد القيام بإعادة هيكلة لبعض من الأصول والالتزامات والعقود والموافقات التنظيمية.

وارتفعت إيرادات المجموعة بأقل من التوقعات للربع المنتهي في 31 من مارس 2023 بنحو 2% على أساس سنوي إلى 208.2 مليار يوان صيني (29.6 مليار دولار) مقابل توقعات عند 210.2 مليار يوان.

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كما ارتفعت ربحية السهم المخففة (المعتمدة على نظام المحاسبة IFRS) 35% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 1.34 يوان مقابل 2.08 يوان المتوقعة.

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وتعتبر هذه البيانات هي الأولى للمجموعة منذ انقسامها إلى ست وحدات، وهي أيضًا أولى القوائم المالية التي تعكس تداعيات إعادة افتتاح الصين على المجموعة بعد وقف البلاد في ديسمبر/كانون الأول ضوابطها الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد.

كما أعلنت المجموعة عن خطط لجمع الأموال من مستثمرين خارجيين لمجموعة التجارة الرقمية الدولية، والتي تشمل منصات التسوق عبر الإنترنت "لازادا" و"علي اكسبرس".

وقالت "علي بابا" إنها تعتزم القيام بطرح عام أولي لوحدة "Cainiao Smart Logistics"، التي تمتلك فيها حاليًا حصة 67% حيث من المقرر أن يكتمل الاكتتاب العام في غضون 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

وأضافت المجموعة إن مجلس الإدارة وافق على بدء دراسة إدراج "Freshippo" للبيع بالتجزئة التابعة لها في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

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