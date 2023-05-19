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مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" الإماراتية تحقق عائدات 106 مليارات درهم في 2022

بلغت استثماراتها 107 مليارات درهم العام الماضي

دبي – رويترز
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أعلنت مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الجمعة، عن نتائجها المالية لعام 2022 التي أظهرت تحقيق عائدات قدرها 106 مليارات درهم (29 مليار دولار).

وقالت مبادلة إن قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها تجاوزت تريليون درهم في نهاية 2022 وإنها استثمرت 107 مليارات درهم خلال العام.

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