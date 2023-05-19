مبادلة للاستثمار
"مبادلة" الإماراتية تحقق عائدات 106 مليارات درهم في 2022
بلغت استثماراتها 107 مليارات درهم العام الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الجمعة، عن نتائجها المالية لعام 2022 التي أظهرت تحقيق عائدات قدرها 106 مليارات درهم (29 مليار دولار).
وقالت مبادلة إن قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها تجاوزت تريليون درهم في نهاية 2022 وإنها استثمرت 107 مليارات درهم خلال العام.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"تويتر" توجه اتهاماً إلى "مايكروسوفت" ينذر بصراع محتمل على الذكاء الاصطناعيمحامي ماسك: "انتهاكات من قبل مايكروسوفت في استخلاص المعلومات" شركات
-
الاتحاد الأوروبي: لا نعمل على فك الارتباط الاقتصادي مع الصينقمة السبع تسعى لوضع قيود على صادرات الألماس الروسية اقتصاد
-
التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى خلال 4 عقودارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.4% في أبريل اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية