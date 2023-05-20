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تويتر ، إنستغرام (تعبيرية - آيستوك)
تويتر، إنستغرام (تعبيرية)
تويتر

"إنستغرام" تختبر إطلاق منصة منافسة لـ"تويتر"

المشروع غير معلن وتمت إتاحته لعدد مختار من المبدعين منذ شهور

دبي - العربية.نت
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تخطط منصة "إنستغرام" التابعة لـ"ميتا"، لإطلاق تطبيق قائم على النصوص ينافس "تويتر".

وتختبر الشركة حالياً المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أنها أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور.

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وسيكون التطبيق منفصلاً عن "إنستغرام"، ولكنه سيسمح للأشخاص بربط الحسابات، قد يتم الكشف عنه في وقت أقربه شهر يونيو، بحسب ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورينا، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

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ودفعت الفوضى الناتجة عن استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" بعض المستخدمين للبحث عن بدائل، ما خلق فرصة في السوق.

وقالت هابرمان: "من الناحية التاريخية، نعرف أن ميتا تفضل تقديم العينات وتجديد المميزات عن التطبيقات الأخرى، بناء على ما يتوقعون أن يلقى رواجاً لدى مستخدمي تطبيقاتها".

وأشارت إلى أن ماسك تحدث عن تحويل "تويتر" لتطبيق شامل، به الكثير من المميزات بخلاف المنشورات الإعلامية.

أضافت هابرمان: "بناء على سجل ميتا من الاستعارة من المنصات الأخرى، من المرجح أن يحققوا نجاحاً بجمع كل تلك الخبرات التي يجمعونها".

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