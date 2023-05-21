1.5 مليون ريال صافي ربح "الكثيري" في الربع الأول

سجلت شركة الكثيري القابضة 1.56 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسارة بقيمة 2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 27% لتصل إلى 32.11 مليون ريال، مقابل 25.27 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب تحقيق صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري هو زيادة الإيرادات بنسبة 27% عن الفترة المماثلة من عام 2022.

وشهد صافى ربح الشركة انخفاضا حادا على أساس ربع سنوي، حيث تراجع بنسبة 72.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي شهد تسجيل صافي ربح بلغ 5.7 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن سبب تراجع صافي الربح على أساس فصلي هو انخفاض مبيعات الخرسانة الجاهزة فى الربع الأول من العام الجاري.