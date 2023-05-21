ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"العرض المتقن" 19% لتتجاوز 26 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبى" فى الربع الأول من هذا العام بنسبة 19% إلى 26.2 مليون ريال، مقابل 22 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في أول 3 أشهر من العام الجاري بنسبة 16.33% لتصل إلى 225.1 مليون ريال، مقابل 193.5 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن زيادة صافي الربح تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% إلى 225 مليون ريال سعودي، مدعومةً بالنمو المستمر في قطاعي تطوير البرمجيات والتشغيل والصيانة خلال الفترة.

ووصل حجم المشاريع تحت التنفيذ إلى 1.8 مليار ريال سعودي بتاريخ 31 مارس 2023، مقارنةً بـ 1.73 مليار ريال سعودي بنهاية 2022، مدفوعًا إلى حدٍ كبير بالمكانة القوية للشركة في السوق وعلاقاتها مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الرئيسية في جميع أنحاء المملكة.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 23% ليصل إلى 39 مليون ريال سعودي، مما يعود إلى النمو القوي للإيرادات، ونتج عن ذلك هامش إجمالي ربح قدره 17.3%، مقارنة بـ 16.4% في الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت أن الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 62% إلى 30 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023، متجاوزًا الزيادة الطفيفة في مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية.

وارتفع إجمالى حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنسبة 53% إلى 278.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 182.1 مليون ريال فى الربع أول من العام الماضي.