تراجع أرباح "نسيج العالمية" 36% إلى 4 ملايين ريال فى الربع الأول

تراجع صافي ربح شركة "نسيج العالمية التجارية" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.8% إلى 4.1 مليون ريال، مقابل 6.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وسجل إجمالي إيرادات الشركة فى الربع الأول من العام 78.7 مليون ريال، مقابل 83.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع نسبته 5.85%.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن سبب الانخفاض فى صافى الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات التصدير وتراجع بند الإيرادات الأخرى إلي جانب زيادة مخصص الزكاة.

تراجعت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج" بنسبة 85% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.73 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 11.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، ومقابل صافي ربح نحو 5.51 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت "نسيج" في بيان يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضي، إن تراجع الخسائر الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 37% وتحسن هامش الربح نتيجة للبيع من مزيج أفضل لمنتجات الشركة وكذلك نتيجة لاستغلال الطاقة الإنتاجية بشكل أفضل ورفع معدلات الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الوحدة مع انخفاض أسعارالمواد الخام (بولي بروبلين)، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 3.1 مليون ريال.