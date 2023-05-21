تراجع الأرباح الفصلية لـ" مجموعة فتيحي" 26% إلى 5.6 مليون ريال

تراجع صافي ربح مجموعة فتيحي القابضة فى الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 26% ليصل إلى 5.63 مليون ريال، مقابل 7.65 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيرادات الربع الأول لهذا العام سجلت 23.4 مليون ريال، مقابل 32.4 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بتراجع نسبته نحو 28%.

مادة اعلانية

وعزت الشركة تراجع الأباح إلى عدة أسباب أولها انخفاض حصتها من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 53% خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغت 3.9 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 8.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022م.

وأشارت إلى أنه قد تم تسجيل أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بناءً على القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركة الزميلة، وذلك وفقاً لآخر معلومات متاحة حتى تاريخه، حيث إنه لم يتم إصدار القوائم المالية المدققة للشركة الزميلة عن العام المالي 2022م وكذلك القوائم المالية (غير مراجعة) عن الربع الأول للعام المالي 2023م حتى تاريخه، وتتابع إدارة الشركة الإجراءت اللازمة للانتهاء من إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة في أقرب وقت ممكن.

ونوهت إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والأخرى بنسبة 13.2% حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2023م مبلغ 7 ملايين ريال، مقارنة بمبلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، وارتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الأول من عام 2023م حيث بلغت 0.9 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 0.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022م.

وأوضحت أن مجمل ربح المبيعات خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ارتفع بنسبة 68.4% بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 21.6% بسبب اختلاف المزيج البيعي، واستلام توزيعات أرباح بمبلغ 1.1 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بمبلغ 0.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2022.

كما تم تحقيق أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.1 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشارت إلى أنه تم إضافة بند حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة وتوزيعات أرباح، وأرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى بند الإيرادات، وتبعاً لذلك تمت إضافته ضمن إجمالي الربح خلال الفترات المالية المعروضة.