تراجع صافي ربح " الأندلس العقارية" 28% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول

انخفض صافي ربح شركة الأندلس العقارية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28% إلى 14.26 مليون ريال ، مقابل نحو 19.79 مليون ريال فى الربع المماثل من العام الماضي.

وشهدت إيرادات الشركة نموا طفيفا بلغت نسبته 2.2% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 54.5 مليون ريال تقريبا، مقابل 53.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة تكلفة الإيراد في قطاعي التجزئة والضيافة بسبب زيادة نسبة الإشغال وزيادة المصروفات التسويقية والإدارية، رغم ارتفاع الإيرادات في قطاعي التجزئة والضيافة والإيرادات الأخرى.

وأوضحت أن السبب في زيادة إيرادات الربع الأول من العام الجاري هو الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 5.8% نتيجة تحسن نسبة الإشغال في عام 2023م، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 2.5%.