اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأندلس العقارية
الأندلس العقارية
سوق السعودية

تراجع صافي ربح " الأندلس العقارية" 28% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول

بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة المصروفات التسويقية والإدارية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفض صافي ربح شركة الأندلس العقارية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28% إلى 14.26 مليون ريال ، مقابل نحو 19.79 مليون ريال فى الربع المماثل من العام الماضي.

وشهدت إيرادات الشركة نموا طفيفا بلغت نسبته 2.2% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 54.5 مليون ريال تقريبا، مقابل 53.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة تكلفة الإيراد في قطاعي التجزئة والضيافة بسبب زيادة نسبة الإشغال وزيادة المصروفات التسويقية والإدارية، رغم ارتفاع الإيرادات في قطاعي التجزئة والضيافة والإيرادات الأخرى.

ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" 15% لـ69.3 مليون ريال في الربع الأول شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" 15% لـ69.3 مليون ريال في الربع الأول

وأوضحت أن السبب في زيادة إيرادات الربع الأول من العام الجاري هو الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 5.8% نتيجة تحسن نسبة الإشغال في عام 2023م، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 2.5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط