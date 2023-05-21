اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العربية للتعهدات الفنية
العربية للتعهدات الفنية - أرشيفية
سوق السعودية

مجلس إدارة "العربية للتعهدات" يوصي بتوزيع 4% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2022

بواقع 0.4 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4% أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2022.

وقالت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة أوصي بتوزيع 20 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم، بواقع 0.4 ريال للسهم.

مادة اعلانية

وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

تراجع أرباح "دار الأركان" 47% إلى 117.6 مليون ريال في الربع الأول شركات سوق السعودية تراجع أرباح "دار الأركان" 47% إلى 117.6 مليون ريال في الربع الأول

كما ستعلن الشركة تاريخ التوزيع فى وقت لاحق، وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ودعت الشركة مساهميها بسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وبعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

أوضحت أن أرباح المستثمرين غير المقيمين بالمملكة ستكون خاضعة لضريبة الاستقطاع بمقدار 5% عند تحويلها أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط