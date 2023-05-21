مجلس إدارة "العربية للتعهدات" يوصي بتوزيع 4% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2022

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4% أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2022.

وقالت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة أوصي بتوزيع 20 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم، بواقع 0.4 ريال للسهم.

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وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

كما ستعلن الشركة تاريخ التوزيع فى وقت لاحق، وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ودعت الشركة مساهميها بسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وبعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

أوضحت أن أرباح المستثمرين غير المقيمين بالمملكة ستكون خاضعة لضريبة الاستقطاع بمقدار 5% عند تحويلها أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.