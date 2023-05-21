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سوق السعودية

مجلس إدارة "وجا" يقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50 هللة

10 ريالات قيمة السهم قبل التجزئة

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة "وجا" بتاريخ اليوم 21 مايو 2023م تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى خمسين هللة للسهم الواحد.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" أنه سيتم الإبقاء على رأس مال الشركة دون تغيير ولتصبح عدد أسهم الشركة 70 مليون سهم بدلاً من 3.5 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية، وستعلن عن أي تطورات جوهرية إن حدثت في حينه.

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وبدأ إدراج تداول أسهم شركة "وجا" في السوق الموازية "نمو"، يوم 8 مارس الماضي، وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 455 ألف سهم تمثل 13% من أسهمها.

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