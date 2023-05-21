"أكوا باور" توقع عقود شراء طاقة في السعودية بـ12.2 مليار ريال

أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 12.187 مليار ريال (3.25 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المشاريع تتضمن (الرس2 و سعد 2 و الكهفة) وتقع في وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وبطاقة إنتاجية قدرها 2000 ميغاوات و1125 ميغاوات و1425 ميغاوات على التوالي.

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وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية الشراء بين الشركة "السعودية لشراء الطاقة" وشركات المشروع ممثلة في شركة "نوار للطاقة المتجددة"، وشركة "سعد الثانية للطاقة المتجددة"، وشركة "إشعاع للطاقة المتجددة"، والتي ستكون مملوكة لشركتي "أكوا باور" و"بديل" إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت أن مدة العقد 35 عاماً لكل اتفاقية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتضح الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في النصف الأول من عام 2026.

وأشارت إلى أن شركة "بديل" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ستكون شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 49.9%.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة حالياً على تطوير خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الصندوق وشركائه، وهي: (سدير)، و(الشعيبة 2)، و(الرس 2)، و(الكهفة)، و(سعد 2)، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمتها في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية. وستكون المشاريع الثلاثة مملوكة لشركتي "بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، و"أكوا باور" المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم.

وتضم محفظة مشاريع "أكوا باور" للطاقة الشمسية في المملكة 11 مشروعاً، بقدرة إجمالية تزيد عن 12 غيغاواط. وبعد الإعلان عن المشاريع الثلاثة الجديدة، ستصل القدرة الإجمالية لمشاريع محفظة أكوا باور إلى 23.4 غيغاواط.