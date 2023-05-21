سوق السعودية
"إعمار المدينة الاقتصادية" تتكبد خسائر بـ 171 مليون ريال في الربع الأول
انخفاض الخسائر 67.8% على أساس فصلي
وضع القراءة
100% حجم الخط
تكبدت "إعمار المدينة الاقتصادية" خسائر بنحو 171 مليون ريال للربع الأول من 2023، مقارنة بصافي خسارة 166 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 3.01% على أساس سنوي.
وعلى أساس فصلي انخفضت الخسائر 67.8% في الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 531 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.
مادة اعلانية
وأرجعت الشركة سبب الخسارة إلى زيادة في المصاريف الإدارية والعمومية، وكذلك زيادة الرسوم، والانخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والنقص في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي بسبب انخفاض مكاسب بيع العقارات الاستثمارية، إضافة إلى زيادة في رسوم الزكاة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تحديد سعر الطرح النهائي لاكتتاب "الموارد للقوى البشرية" عند 64 ريالاتمت تغطية حصة المؤسسات 54 مرة أسواق المال
-
"مبكو" تتحول إلى الخسارة في الربع الأول وتتكبد 7 ملايين ريالنتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات وزيادة تكلفة المبيعات شركات
-
نمو أرباح "الأبحاث والإعلام" 7.5% إلى 121 مليون ريال في الربع الأولمقارنة مع 112 مليون ريال في الربع المماثل من 2022 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية