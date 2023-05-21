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سوق السعودية

"إعمار المدينة الاقتصادية" تتكبد خسائر بـ 171 مليون ريال في الربع الأول

انخفاض الخسائر 67.8% على أساس فصلي

دبي - العربية.نت
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تكبدت "إعمار المدينة الاقتصادية" خسائر بنحو 171 مليون ريال للربع الأول من 2023، مقارنة بصافي خسارة 166 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 3.01% على أساس سنوي.

وعلى أساس فصلي انخفضت الخسائر 67.8% في الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 531 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وأرجعت الشركة سبب الخسارة إلى زيادة في المصاريف الإدارية والعمومية، وكذلك زيادة الرسوم، والانخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والنقص في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي بسبب انخفاض مكاسب بيع العقارات الاستثمارية، إضافة إلى زيادة في رسوم الزكاة.

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