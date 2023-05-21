"صدر للخدمات" تسجل 3.3 مليون ريال صافي ربح فى الربع الأول

سجلت شركة "صدر للخدمات اللوجيستية"صافي ربح بقيمة 3.28 مليون ريال في الربع الأول من العام الأول، مقابل 1.8 مليون ريال صافي خسارة فى الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن إيرادات الربع الأول من العام سجلت 40.8 مليون ريال، بزيادة 106.5% عن الربع المقابل من العام الماضي، والذي بلغت إيراداته 19.76 مليون ريال.

مادة اعلانية

وعزت تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2023 نتيجة زيادة المبيعات لجميع قطاعات الشركة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 102% تقريبا مقارنة بالمبيعات خلال الربع المماثل وبشكل أكبر في مبيعات قطاع الأخشاب نتيجة عقد التوريد مع شركة أزدة السعودية للتجارة.

وأشارت إلى إيرادات عقد التأجير التمويلي مع شركة (Avenger Flight Co) الأميركية وارتفاع أرباح الاستثمارات نتيجة زيادة أسعار الفائدة وربط مرابحات قصيرة الأجل مباشرة مع البنوك السعودية، وانخفاض تكاليف التمويل.