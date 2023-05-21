بنك ظفار يعلن شروط عرضه المعدل للاندماج غير الملزم مع "الأهلي"

أعلن "بنك ظفار" العماني عن تفاصيل عرضه المعدل غير الملزم للاندماج مع "البنك الأهلي" العماني، وذلك بعد تقديم اقتراح الاندماج المعدل إلى مجلس إدارة "البنك الأهلي" الشهر الماضي.

ويقترح البنك في عرضه إصدار 1.2910 سهم من أسهمه العادية لكل سهم من أسهم البنك الأهلي، وتتضمن نسبة مبادلة الأسهم المقترحة سعراً تنافسياً بقيمة 0.200 ريال عماني لكل سهم للبنك الأهلي، بناءً على سعر سهم بنك ظفار غير المتأثر بقيمة 0.155 ريال قبل العرض الأولي لمقترح الاندماج بتاريخ 9 أبريل 2023.

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ويتضمن العرض أيضاً خياراً للمساهمين لاختيار مقابل نقدي يصل إلى 25% مقابل حصصهم في "البنك الأهلي" بسعر العرض (0.200 ريال لكل سهم)، وفق ما نشرته "الشبيبة" العمانية.

وأشار البنك إلى أن العرض المعدل يعتبر ذا قيمة عالية لجميع مساهمي البنك الأهلي، ويقدم علاوة بنسبة 15% على سعر سهم "البنك الأهلي" غير المتأثر، قبل تقديم اقتراح الاندماج الأولي إلى مجلس إدارة البنك الأهلي والإعلان عنه.

وتم في العرض حساب سعر ضمني لأسهم "الأهلي" للقيمة الدفترية مضاعفاً بمقدار 1مرة، علاوة على ذلك.

واستناداً إلى أحدث سعر لسهم "ظفار" فإن نسبة العرض ومبادلة الأسهم المقترحة تعني زيادة إضافية في القيمة الفعلية لأسهم "الأهلي" إلى 0.227 ريال لكل سهم، و1.48 ضعف القيمة الدفترية، أي ما يعني علاوة بنسبة 30.6% على سعر سهم "الأهلي" غير المتأثر.

أما بالنسبة للمساهمين القانونيين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية، وكذلك الشركات التابعة لهم فقد شمل عرض الاندماج المقترح دفع تعويضات نقدية لهم بنسبة 100% بسعر العرض البالغ 0.200 ريال للسهم مع مراعاة عدم القدرة على امتلاك أسهم في بنك تقليدي.

ويعتزم بنك ظفار تمويل المكون النقدي في العرض من السيولة الحالية وموارد رأس المال بالإضافة إلى مساهمة المساهمين الحاليين في بنك ظفار.

يُشار إلى أن العرض يخضع لشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة، وكذلك مجالس الإدارة والمساهمين في "ظفار" و"الأهلي".