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سوق السعودية

"كيمانول" تتكبد خسائر 48.8 مليون ريال في الربع الأول

تكبدت خسائر تشغيلية بلغت قيمتها 41 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تكبدت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" خسائر في الربع الأول من 2023، بلغت قيمتها 48.8 مليون ريال، مقابل أرباح 102.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الخسائر 206.2%، حيث كانت في الربع السابق 15.9 مليون ريال.

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وتكبدت "كيمانول" خسائر تشغيلية في الربع الأول بلغت قيمتها 41 مليون ريال.

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وقالت "كيمانول" إن تكبد خسائر في الربع الحالي، مقارنةً مع أرباح الربع المماثل من العام الماضي يعود لعدة أسباب من بينها انخفاض متوسط أسعار البيع الذي لم يقابله انخفاض مماثل في أسعار المواد الخام الرئيسية.

كما تأثرت الأرباح بانخفاض حجم الإنتاج والمبيعات بشكل رئيسي نتيجةً لأعمال الصيانة الدورية لبعض مصانع الشركة خلال الربع الحالي والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 23/02/2023م.

وأشارت "كيمانول" إلى تباطؤ في الطلب على بعض منتجات الشركة خلال الربع الحالي.

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