أرباح "مكة للإنشاء" تقفز 622% إلى 65 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير "مكة للإنشاء"، بنسبة 622.2% إلى 65 مليون ريال في الربع الأول من 2023 مقارنة بنحو 9 ملايين ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 41.3% مقارنة بصافي ربح نحو 46 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قفزة الأرباح في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، تعود إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.

وأضافت أنه ضمن أسباب نمو الأرباح الفصلية، الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضًا لاشتمال الربع الحالي على شهر شعبان و9 أيام من شهر رمضان لم تتضمن الربع المماثل من العام السابق لانتهائه في شهر رجب (بسبب تغيير السنة المالية من الهجرية إلى الميلادية) والتي تكون فيها نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الأشهر.