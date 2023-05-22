اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء
سوق السعودية

أرباح "مكة للإنشاء" تقفز 622% إلى 65 مليون ريال في الربع الأول

بسبب زيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير "مكة للإنشاء"، بنسبة 622.2% إلى 65 مليون ريال في الربع الأول من 2023 مقارنة بنحو 9 ملايين ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 41.3% مقارنة بصافي ربح نحو 46 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

مادة اعلانية

وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قفزة الأرباح في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي، تعود إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين.

اكتتاب "مرنة" السعودية.. تحديد سعر الطرح النهائي بـ14.6 ريال للسهم أسواق المال سوق السعودية اكتتاب "مرنة" السعودية.. تحديد سعر الطرح النهائي بـ14.6 ريال للسهم

وأضافت أنه ضمن أسباب نمو الأرباح الفصلية، الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضًا لاشتمال الربع الحالي على شهر شعبان و9 أيام من شهر رمضان لم تتضمن الربع المماثل من العام السابق لانتهائه في شهر رجب (بسبب تغيير السنة المالية من الهجرية إلى الميلادية) والتي تكون فيها نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الأشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط