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شعار شركة البابطين للطاقة والاتصالات
شعار شركة "البابطين للطاقة والإتصالات"
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "البابطين" 63% خلال الربع الأول

إلى 14.2 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة "البابطين للطاقة والاتصالات" السعودية بعد الزكاة والضريبة للفترة المنتهية في 31 من مارس/آذار 2023 بنسبة 63.22% من 8.7 مليون ريال إلى 14.2 مليون ريال.

وعلى أساس ربع سنوي، فانخفضت بنسبة 35.16% من 21.9 مليون ريال.

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وارتفعت إيرادات "البابطين" بنسبة 55.1% من 418.9 مليون ريال إلى 649.7 مليون ريال ولكنها انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 6.57% من 695.4 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي ربح "البابطين" خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بحسب الشركة، إلى نمو المبيعات بمعدل 55% وتحسن أسعار البيع.

وقالت "البابطين" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى تراجع المبيعات بمعدل 7% وخسائر عقود التحوط خلال الربع الأول من هذا العام.

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