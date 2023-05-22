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مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "مدينة المعرفة" 35% إلى 9 ملايين ريال في الربع الأول

بسبب الزيادة في المصاريف التشغيلية

دبي - العربية.نت
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تفاقمت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية "مدينة المعرفة" بنحو 35% خلال الربع الأول من العام الجاري وسجلت 9.08 مليون ريال مقابل صافي خسائر بقيمة 6.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 14.75% لتسجل 18.05 مليون ريال، مقابل 15.7 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الارتفاع البسيط المتحقق في المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق قد أدى إلى زيادة إجمالي الربح للربع الأول من العام الجاري، وفي المقابل فإن الزيادة في المصاريف التشغيلية أدت إلى ارتفاع صافي الخسارة عن الفترة الماضية.

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