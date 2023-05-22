البنك السعودي الفرنسي يعين بنوكا لإصدار صكوك مقومة بالدولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك الخاص به، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ الموافق 15 مايو الجاري المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.

وتوقع البنك في بيان نشر على موقع "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

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وقام البنك السعودي الفرنسي بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك أبو ظبي الأول -بي جي إس سي-، وغولدمان ساكس انترناشونال، بنك إتش إس بي سي -بي ال سي-، ميزوهو انترناشونال-بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وذكر "السعودي الفرنسي" أنه سيتم تحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقًا لظروف السوق، وأن الهدف من الإصدار هو أعمال التمويل الإسلامي.

وأشار البنك إلى خضوع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية .