انخفاض أرباح "دار المعدات" 62% إلى 6 ملايين ريال فى الربع الأول

انخفض صافي ربح شركة "دار المعدات الطبية" في الربع الأول من العام الجاري بنحو 62.5% إلى 6.3 مليون ريال، مقابل 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وشهدت إيرادت الشركة في الربع الأول من العام نموا طفيفا بنسبة 1.41%، وسجلت 165 مليون ريال تقريبا، مقابل 162.6 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الربح في الربع الأول يعود إلى عدة أسباب، أولها تسجيل إيرادات خلال الربع الأول 2022 لمشاريع منتهية، مما أدى إلى ظهور زيادة في صافي الربح.

وأوضحت أنه خلال عام 2022 تم تسجيل هوامش ربح مرتفعة في فترات انتهاء بعض المشاريع التي تم تسليمها، كما تم البدء بمشاريع جديدة خلال 2023م لا زالت في بداية مراحل التشغيل وارتفاع تكاليف التجهيز والتحريك، بجانب زيادة رواتب وأجور الكوادر الطبية بعام 2023م ووجود حسميات على مستخلصات سابقة.

وأشارت إلى تأثر صافي الربح بارتفاع تكاليف التمويل بشكل جوهري نظراً للزيادة العالمية فى تكاليف الإقراض.

وتم ترسية عدة مشاريع على الشركة (تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية) وسيتم استلام معظم هذه المشاريع وبدء العمل بها خلال النصف الأخير من 2023م مما سيؤثر ايجابا على نتائج الشركة قبل انتهاء السنة الحالية 2023م والسنوات القادمة وفقا لبيان الشركة لـ"تداول ".