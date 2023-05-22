انخفاض صافي ربح "صناعة الورق" 36% إلى 8.6 مليون ريال في الربع الأول

انخفض صافي ربح شركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 35.7%، وسجل 8.55 مليون ريال، مقابل 13.3 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2023 بنسبة 11.6% لتصل إلى 217.28 مليون ريال، مقابل 194.7 مليون ريال ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليون الاثنين، يعود سبب انخفاض صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بقيمة 4.4 مليون ريال نظرا لزيادة تكلفة التمويل.

وأشارت إلى زيادة ملحوظة في مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية، وكان من نتيجتها زيادة إجمالي المبيعات في الربع الأول من العام بمقدار 11.6% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الذي نتج عنه زيادة في قيمة مجمل الربح بنسبة 7.6%، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بقيمة 2.4 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها حرصت على استنفاد مخزون المواد الأولية مرتفعة التكلفة نسبيا خلال الربع الأول من العام، ومع ذلك نجحت في الحفاظ على هوامش الربحية.

ومن أسباب انخفاض صافي الربح، زيادة في مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية خلال الربع الحالي بقيمة 1.1 مليون ريال، وزيادة في مخصص الزكاة بقيمة 438 ألف ريال.