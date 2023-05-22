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مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
شركات

مدينة "الملك عبد العزيز للعلوم" تنشئ حاضنة لأعمال "التقنيات العميقة"

بالتعاون مع شركة صينية

دبي - العربية.نت
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أبرمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، في مقرها اليوم بالرياض، مذكرة تفاهم مع شركة (TusHoldings) الصينية، لإنشاء حاضنة أعمال للشركات في التقنيات العميقة في واحات الابتكار بالمدينة، وتقديم الخدمات الخاصة بها ودعمها للنمو، تحت إشراف هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بحضور رئيس المدينة منير بن محمود الدسوقي.

وتهدف الشراكة بين الجهتين إلى جذب الشركات الناشئة في التقنيات العميقة للسوق السعودي، إضافة إلى احتضان الشركات الناشئة المحلية.

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وتهدف إلى نقل المعرفة للمدينة في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بشركة (TusStar) والاستفادة من منصة (TechStar) التي تخدم أكثر من 180 حاضنة حول العالم، وخدمة ما يزيد على 20 ألف شركة ناشئة، وفق ما نشرته "واس".

وذلك من أجل تعزيز وتقوية العلاقة بين أصحاب المصلحة في بيئة البحث والتطوير والابتكار بالمملكة وريادة الأعمال. كما تهدف المذكرة إلى إقامة شراكات مع مراكز ابتكار وواحات العلوم حول العالم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات .

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