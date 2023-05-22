نمو أرباح "دله الصحية" 15% إلى 94.7 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية"، بنسبة 14.65% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 94.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 82.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وبالمثل ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 20.79% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 78.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وأرجعت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، زيادة الأرباح الفصلية، على أساس ربعي، إلى ارتفاع إيرادات الربع الأول لعام 2023 بنسبة 18% لتبلغ 717 مليون ريال مقارنة بـ 609 ملايين ريال للربع المماثل لعام 2022.

وترجع زيادة الإيرادات بشكل اساسي إلى الزيادة في عدد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، وبالتالي ارتفع صافي الربح قبل الزكاة وتكلفة التمويل والإهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 26% ليبلغ 167 مليون ريال للربع الأول لعام 2023 مقارنة بـ 133 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2022.

وأشارت إلى انخفاض حصة الشركة في الخسائر من الاستثمار في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 8 ملايين ريال لتبلغ مليوني ريال للربع الأول من عام 2023م مقارنة بنحو 10.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك إلى تحسن أداء الشركات المستثمر فيها.

وأوضحت أن ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل لتبلغ 28 مليون ريال خلال الربع الأول لعام 2023م مقارنة بـ 11 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2022م.