"أرامكو" تسند لـ"جروب فايف" مشروعا بقيمة 847 مليون ريال
21 مايو تاريخ ترسية المشروع
حصلت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب "جروب فايف" على مشروع من شركة أرامكو السعودية بقيمة 847 مليون ريال تقريبا شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه تمت ترسية المشروع بتاريخ 21 مايو الجاري، وهو عبارة عن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بنقل الغاز المحلي لمشروع (ماستر سيلس غاز) المملوك لشركة أرامكو السعودية، بطول 308,544 مترا، بقطر 56 بوصة.
تحولت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب "جروب فايف" إلى الخسارة في 2022، بإجمالي نحو 24.38 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 35.11 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان ، يوم الأحد 19 مارس 2023، إن سبب التحول للخسائر في 2022 على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ظروف السوق غير المواتية وعلى رأسها القفزات الهائلة في أسعار المواد الخام، والتي أثرت سلباً على النتائج المالية للشركة، حيث لم تدخل الشركة في عقود أو مشاريع تتماشى مع طاقتها الإنتاجية.
وهوت مبيعات "جروب فايف" في 2022 بنسبة 64.04% إلى 230.54 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 641.09 مليون ريال في عام 2021.
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