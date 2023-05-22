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سوق السعودية

"الرياض للتعمير" تؤسس كياناً لتطوير "أسواق حي الديرة"

بالتعاون مع "الرياض القابضة"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الرياض للتعمير" السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "الرياض القابضة" لتأسيس كيان موحد لتطوير "أسواق حي الديرة" بوسط العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الشركة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع "الرياض القابضة"، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين عبر إطلاق مشاريع استثمارية نوعية ترتقي بجودة الخدمات وتحقق تطلعات المساهمين، وفق ما جاء في إعلان الشركة على موقع مجموعة "تداول"، اليوم الاثنين.

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وأضافت "الرياض للتعمير" أن الخطوة تستهدف أيضا بحث إنشاء كيان يعزز الشراكة بين الطرفين، بحيث يضم الأصول المملوكة للشركتين وسط مدينة الرياض، والتي تشمل "مركز التعمير التجاري" و"مركز المعيقلية التجاري" و"أسواق الديرة".

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