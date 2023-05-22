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الشركة العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"العقارية السعودية" تسجل 9 ملايين ريال صافي ربح في الربع الأول

مقابل 29 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من العام الماضي

دبي - العربية.نت
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سجلت الشركة العقارية السعودية صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 9 ملايين ريال، مقبل 29.4 مليون ريال صافي خسارة في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2023 بنسبة 39% لتصل إلى 393 مليون ريال، مقابل 282 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وذكرت الشركة في بيان اليوم لـ"تداول السعودية" أن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من عام 2023 يعود إلى عدة أمور هي: لزيادة في الإيرادات من مبيعات قطع الأراضي والتوسع في أنشطة الشركات التابعة والزيادة في إيراداتها وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وزيادة الإيرادات من المرابحات البنكية.

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