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شركة العمران للصناعة والتجارة
شركة العمران للصناعة والتجارة
خاص

"العمران للصناعة" تخسر 632 ألف ريال في الربع الأول

مع ارتفاع تكلفة المبيعات والمصروفات

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة"العمران للصناعة والتجارة" للخسارة في الربع الأول من العام الجاري إذ سجلت 632 ألف ريال صافي خسائر مقابل 2.26 مليون ريال صافي ربح فى الفترة المقابلة العام الماضي.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 41.43 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام، مقابل 41.47 مليون ريال بانخفاض طفيف نسبته 0.11%.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة المصروفات العمومية والإدارية.

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنسبة 2.8% إلى 114.29 مليون ريال، مقابل 117.58 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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