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بنك باكويست (رويترز)
بنك باكويست (رويترز)
اقتصاد أميركا

"باكويست بانكورب" يوافق على بيع قروض عقارية بـ2.6 مليار دولار

ستقوم بشرائها وحدة تابعة لـ"كينيدي ويلسون" القابضة

دبي - العربية.نت
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وافق البنك الأميركي "باكويست بانكورب" اليوم الاثنين على بيع محفظة من 74 قرضًا متعلقة بالإنشاءات العقارية برصيد إجمالي للمستحقات عند حوالي 2.6 مليار دولار إلى وحدة تابعة لـ"كينيدي ويلسون" القابضة.

استقرت أسهم البنوك مؤخرًا على أمل أن يكون الأسوأ قد انتهى لكن تدهور القروض في العقارات التجارية قد يشكل خطرا جديدا مع تدخل المنظمين لتوجيه البنوك لتقليل الانكشاف.

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وقال "باكويست بانكورب" في ملفه إلى السلطات التنظيمية إنه سيبيع أيضًا 6 قروض إضافية متعلقة ببناء عقارات برصيد أساسي إجمالي يبلغ حوالي 363 مليون دولار إلى "كينيدي ويلسون".

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وكان المصرف الأميركي قد أشار في مايو/أيار إلى أنه يجري محادثات مع شركاء ومستثمرين محتملين بشأن الخيارات الاستراتيجية.

وأضاف، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ودائعه تراجعت حيث قدم المزيد من الضمانات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتعزيز سيولته.

و"باكويست بانكورب" هو واحد من العديد من المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة الذين تضررت أسهمهم بسبب مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل القطاع المصرفي في أعقاب انهيار ثلاثة بنوك منذ مارس/آذار.

وقام البنك مؤخرًا بزيادة تركيزه على المنتجات الأساسية حيث صرح في فبراير/شباط أنه يسعى لإعادة هيكلة وحدته للإقراض "سيفيك" لتحسين ربحيته.

من المتوقع إغلاق صفقة القروض مع "كينيدي ويلسون" على عدة مراحل خلال الربع الثاني والثالث من عام 2023.

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