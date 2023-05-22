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بنك فيصل الإسلامي السودانئ (3)
بنك فيصل الإسلامي السودانئ
اقتصاد السودان

"بنك فيصل" للعربية: نعمل على إعادة عمل الفروع في السودان بأسرع وقت

لا صحة لإبقاء النظام معطلاً حتى انتهاء الاشتباكات في منطقة "وسط الخرطوم"

دبي - العربية.نت
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أكد بنك فيصل الإسلامي في السودان، العمل على إعادة تشغيل نظام "فوري" والنظام المصرفي في الفروع "في القريب العاجل"، ونفى التصريحات المزيفة عن إبقائه معطلاً حتى انتهاء الاشتباكات في منطقة "وسط الخرطوم".

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للبنك مناهل يوسف، في تصريحات لـ"العربية"، أن النظام المصرفي في البنك ليس معطلاً، لكنه توقف نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي وشبكة الإنترنت، وعدم تمكن الفرق الفنية من الوصول إلى مقر البنك نتيجة للظروف الأمنية في "المنطقة".

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وقالت يوسف أن "العمل جارٍ على إعادة عمل التطبيق وجميع الفروع في أسرع وقت، لتمكين العملاء من الوصول إلى حساباتهم"، وطمأنت المودعين على سلامة أموالهم، وأن الموجودات "المالية" للبنك لم ينلها الأذى.

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وأشارت إلى أن البنك "يبذل قصارى جهوده لإعادة التيار الكهربائي والإنترنت وحلول أخرى بديلة" للتمكن من إعادة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها.

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