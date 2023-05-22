"دسر" السعودية تستحوذ على حصة في "إيتالماتش" الإيطالية بـ100 مليون يورو

استحوذت شركة دسر السعودية على حصة في شركة "إيتالماتش" ITALMATCH الإيطالية العاملة في مجال الكيميائيات التحويلية، بقيمة 100 مليون يورو ستستخدم لزيادة رأسمال الشركة ولتطوير عدد من المصانع المتخصصة في المملكة.

كما تم الإعلان عن تدشين وافتتاح الشركة الوطنية للتصنيع بالإضافة والابتكار "نامي" وهي شراكة بين شركة دسر وشركة 3D SYSTEMS الأميركية لإنشاء مركز هو الأول من نوعه في السعودية.

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وستوفر "نامي" حلولا هندسية للطباعة الثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب.

ويخدم هذا المشروع قطاعات عدة، من بينها البترول والغاز وصناعة السيارات والطيران والقطاع الطبي.