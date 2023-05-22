"الصناعات الكهربائية" السعودية توصي بتجزئة السهم إلى 50 هللة

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 50 هللة للسهم.

وقالت "صناعات كهربائية" في بيان على "تداول السعودية"، إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 900 مليون سهم بدلاً من 45 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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يأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق، مؤخراً، على زيادة رأسمال الشركة من 450 مليون ريال إلى 562.5 مليون ريال، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وتسدد "صناعات كهربائية" قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 112.5 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 56.25 مليون سهم، بزيادة قدرها 11.25 مليون سهم.