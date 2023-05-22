"مبادلة" الإماراتية ترفع حصتها في "فورتريس" الأميركية إلى 70%

توصلت "مبادلة للاستثمار" الإماراتية إلى اتفاق لرفع حصتها في شركة "فورتريس للاستثمار" الأميركية، إلى 70%، لكن من دون أن تتدخل في إدارتها.

وتقضي الاتفاقية بأن تسيطر إدارة شركة "فورتريس" على الـ30% المتبقية من أسهم الشركة، على أن تكون هذه النسبة ضمن فئة تسمح لإدارة "Fortress" بالسيطرة على أغلبية مجلس الإدارة، وإدارتها باستقلالية عن "مبادلة".

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وكان هيكل الملكية السابق يتوزع بين 90% لشركة "سوفت بنك"، ونحو 10% لـ"مبادلة".

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من 2024، في حال الحصول على الموافقات النظامية.

يشار إلى أن مجموعة "سوفت بنك" كانت قد استحوذت على "فورتريس" في عام 2017 مقابل 3.3 مليار دولار.