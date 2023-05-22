اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" الإماراتية ترفع حصتها في "فورتريس" الأميركية إلى 70%

من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توصلت "مبادلة للاستثمار" الإماراتية إلى اتفاق لرفع حصتها في شركة "فورتريس للاستثمار" الأميركية، إلى 70%، لكن من دون أن تتدخل في إدارتها.

وتقضي الاتفاقية بأن تسيطر إدارة شركة "فورتريس" على الـ30% المتبقية من أسهم الشركة، على أن تكون هذه النسبة ضمن فئة تسمح لإدارة "Fortress" بالسيطرة على أغلبية مجلس الإدارة، وإدارتها باستقلالية عن "مبادلة".

مادة اعلانية

وكان هيكل الملكية السابق يتوزع بين 90% لشركة "سوفت بنك"، ونحو 10% لـ"مبادلة".

"سوفت بنك" تقترب من بيع "فورترس" لـ"مبادلة" مقابل 3 مليارات دولار شركات سوفت بنك "سوفت بنك" تقترب من بيع "فورترس" لـ"مبادلة" مقابل 3 مليارات دولار

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من 2024، في حال الحصول على الموافقات النظامية.

يشار إلى أن مجموعة "سوفت بنك" كانت قد استحوذت على "فورتريس" في عام 2017 مقابل 3.3 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط