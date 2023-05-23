أرباح "ساتورب" تتراجع 17.5% إلى 1.18 مليار ريال في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن تراجع صافي أرباح شركتها الأم "ساتورب"بنسبة 17.49% إلى نحو 1.18 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بأرباح نحو 1.43 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "ساتورب" بنسبة 49.62% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 2.34 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض في صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، يعود إلى تراجع طاقة المعالجة للمصفاة نتيجة القيام بأعمال الصيانة المجدولة على المصفاة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات "ساتورب" في الربع الأول من 2023، بنسبة 24.45% إلى 13.11 مليار ريال، مقارنة بميبعات بلغت نحو 17.35 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.