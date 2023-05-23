ارتفاع أرباح "سينومي سنترز" 126% إلى 388 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بنسبة 125.7% في الربع الأول من 2023، إلى صافي ربح نحو 388 مليون ريال، مقابل نحو 171.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتراجع صافي ربح "سينومي سنترز" بنسبة 14.86% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 455.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "المراكز العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 576.8 مليون ريال للربع الأول من عام 2023، مقابل 519.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

وأضافت أن ذلك جاء مدفوعاً بشكل رئيسي من زيادة صافي إيرادات الإيجارات، وبشكل ثانوي من زيادة مبيعات الإعلانات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.6% على أساس سنوي. في حين تأثرت الزيادة الإجمالية في الإيرادات جزئياً بسبب انخفاض إيرادات المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة 32.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 267.9 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 20.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022. وجاءت الزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل رئيسي بسبب تسجيل أرباح بمبلغ 238.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ عملية بيع إحدى الأراضي ضمن برنامج بيع الأصول غير الأساسية.