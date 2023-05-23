ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أسمنت الجوف" 561% إلى 23 مليون ريال

تضاعف صافي ربح شركة"أسمنت الجوف" في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 5.6 مرة ليصل إلى 23.5 مليون ريال تقريبا مقابل 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي وبنمو نسبته 561%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الأول ارتفعت بنحو 44% على أساس سنوي لتصل 70.27 مليون ريال، مقابل 48.81 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

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وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وزيادة متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع سعر "السايبور" مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام السابق.