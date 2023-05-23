اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرع تابع لمجموعة الحكير (موقع الشركة)
فرع تابع لـ"مجموعة الحكير"
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "مجموعة الحكير" 7.4% إلى 34.3 مليون ريال بالربع الأول

سجلت خسائر متراكمة نحو 58.96 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت خسائر شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 7.35% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 34.34 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 31.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وبالمثل، ارتفعت خسائر "مجموعة الحكير" بنسبة 30.3% في الربع الأول من 2023، مقارنة بخسائر نحو 26.35 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

مادة اعلانية

وأرجعت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، زيادة الخسارة إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5% إلى 163.84 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع إيرادات بقيمة 172.38 مليون ريال في الربع المماثل.

سهم "مجموعة الحكير" يصعد بعد التوصية بتجزئته غداء عمل سوق السعودية سهم "مجموعة الحكير" يصعد بعد التوصية بتجزئته

ونتج عن تراجع الإيرادات انخفاض إجمالي الربح 8.2% إلى 25.22 مليون ريال مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 27.48 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الانخفاض في إيرادات المجموعة.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 58.96 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023، تعادل نسبة 18.72% من رأس المال البالغ 315 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط