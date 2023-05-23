ارتفاع خسائر "مجموعة الحكير" 7.4% إلى 34.3 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت خسائر شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 7.35% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 34.34 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 31.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وبالمثل، ارتفعت خسائر "مجموعة الحكير" بنسبة 30.3% في الربع الأول من 2023، مقارنة بخسائر نحو 26.35 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وأرجعت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، زيادة الخسارة إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5% إلى 163.84 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع إيرادات بقيمة 172.38 مليون ريال في الربع المماثل.

ونتج عن تراجع الإيرادات انخفاض إجمالي الربح 8.2% إلى 25.22 مليون ريال مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 27.48 مليون ريال والذي نجم بشكل رئيسي عن الانخفاض في إيرادات المجموعة.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 58.96 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2023، تعادل نسبة 18.72% من رأس المال البالغ 315 مليون ريال.