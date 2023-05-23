ارتفاع صافي خسائر "تبوك الزراعية" 37% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي خسائر شركة "تبوك الزراعية" في الربع الأول من العام لجاري بنحو 37% ليسجل 13.86مليون ريال مقابل 10.13 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة طفيفة بلغت 1.28% إلى 21.3 مليون ريال مقابل 21.577 مليون ريال في الربع الممثل من العام الماضي.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاع في صافي الخسائر يعود إلى زيادة حصة المجموعة من خسائر استثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.

وأوضحت أنه بشأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والمتعلقة باستثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية (شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي)، وبالإشارة إلى تقرير مراجع الحسابات للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م لم تثبت الشركة الزميلة رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 45.5 مليون ريال سعودي.

ونتيجة لذلك بلغت حصة المجموعة من الخسائر الائتمانية المتوقعة مبلغ 13 مليون ريال سعودي وفقاً لحصة المجموعة البالغة 28.57% من أسهم الشركة الزميلة وهذا المبلغ لم يتم تأثيره على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م وما لها من أثر على المركز المالي والأرباح المبقاة كما في 31 مارس 2023م و31 ديسمبر 2022م.

وقالت الشركة إن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة تتضمن البيانات المالية لشركة مصادر الأعلاف الزراعية "شركة تابعة" ويجرى استكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية وفقاً لاتفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة (أحد الشركاء) وشركة مصادر الأعلاف الزراعية، ولم يتم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وبلغت إجمالي موجودات شركة مصادر الأعلاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة مبلغ 25.3 مليون ريال سعودي، وإجمالي مطلوباتها مبلغ 25.2 مليون ريال سعودي وإيراداتها مبلغ 0.03 مليون ريال سعودي وإجمالي مصاريفها مبلغ 1.2 مليون ريال سعودي.