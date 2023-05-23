انخفاض خسائر"صدق" 86% إلى 0.66 مليون ريال فى الربع الأول

قلصت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" خسائرها في الربع الأول من العام الجاري بنحو 86.25%، لتصل 0.66 مليون ريال، مقابل 4.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام 41.73 مليون ريال، مقابل 41.41 مليون ريال فى الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو نسبته 0.77% .

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن سبب تراجع الخسائر خلال الربع الأول من عام 2023م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2022، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الخسائر التشغيلية نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية وتكاليف الإنتاج وعكس مخصص التزامات غير قائمة.

وارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في السنة المالية 2022 بنحو 58% لتسجل صافي خسارة بقيمة 38.8 مليون ريال تقريبا، مقابل صافي خسارة 24.5 مليون ريال عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 7 مايو الجاري إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال هذا العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه يعود إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الإيرادات غير التشغيلية وتسجيل هبوط في الآلات والمعدات.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي سجل 155.35 مليون ريال مقابل 163.08 مليون ريال في عام 2021 بتراجع نسبته 4.74 %.