انخفاض صافي خسائر "المصافي العربية" 43% في الربع الأول إلى 374 ألف ريال

انخفضت خسائر شركة المصافي العربية السعودية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43%، إلى 374 ألف ريال، مقابل 658.4 ألف ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول 29.1 مليون ريال تقريبا بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بنحو 28.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2022.

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وذكرت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، سبب انخفاض صافي الخسائر في الربع الأول من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المصاريف التشغيلية خلال هذا الربع.

وتراجع إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 21.66%، إلى 483.9 مليون ريال مقابل 617.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي.