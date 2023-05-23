تراجع أرباح "بن داود" الفصلية 20% إلى 52.2 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة بن داود القابضة بنسبة 20.25% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 52.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 65.46 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وانخفضت أرباح "بن داود" بنسبة 19.6% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 64.95 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها احتسبت صافي الربح للربع الأول من السنة المالية 2023م بدون أي أرباح استثنائية، حيث كان هناك تخفيض بقيمة 17.1 مليون ريال في مبالغ الإيجار خلال الربع الأول من عام 2022م.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.5% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 1.381 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.175 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وأضافت أن زيادة عدد المعتمرين أدى إلى تحسن كبير في أداء متاجر الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أدى الاستعداد الجيد لشهر رمضان إلى زيادة إيرادات الشركة مقارنة بما كانت عليه في الموسمين السابقين. وساهمت إضافة القطاع الرقمي من خلال شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات في الزيادة الإجمالية في المبيعات.

بلغ إجمالي الربح 416.6 مليون ريال بالربع الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع 383.7 مليون ريال للربع الأول من عام 2022م.

وكان هامش إجمالي الربح الذي بلغ 30.2% للربع الأول من العام 2023م أقل من هامش الربح الذي بلغ 32.6% وتم تحقيقه في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعزى السبب الرئيسي لذلك إلى التراجع في الدخل من الموردين.

بلغت المصاريف التشغيلية 342.1 مليون ريال للربع الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع 312.8 مليون ريال للربع الأول من عام 2022م. وتعزى الزيادة إلى المصاريف المتعلقة بافتتاح المتاجر الجديدة وتكاليف التشغيل للشركة التقنية التابعة.