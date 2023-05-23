مجلس إدارة "الكيميائية" السعودية يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى واحد ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره بتاريخ 23 مايو 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات سعودي للسهم إلى واحد ريال سعودي للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن عدد أسهم الشركة سيصبح بعد تجزئتها 843.2 مليون سهم، بدلاً من 84.32 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

مادة اعلانية

وقبل أيام أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المختصة، وبدء التشغيل التجريبي لمجمع مصانع للصناعات العسكرية، وذلك للتأكد من جاهزية وسلامة خطوط الإنتاج، وكذلك لإكمال عمليات ضبط جودة المنتجات النهائية حسب المواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، يوم الأربعاء 3 مايو 2023، إنها ستعلن عن تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وأضافت أنه لا يمكن معرفة التكاليف أو الأثر المالي إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات التشغيل التجريبي.