مجلس إدارة "مبكو" يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2022

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع 5% أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية اليوم الثلاثاء، إجمالي التوزيعات 33.33 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 66.66 مليون سهم بواقع نصف ريال لكل سهم.

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وذكرت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وأوضحت أن هذه التوصية تأتى كجزء من استراتيجية الشركة لتوزيع أرباح ثابتة، مع التركيز على خطط النمو الخاصة بها، كما تشير الشركة إلى أن تحسن الربحية يعززمن قدرتها على الالتزام بخطط النمو الخاصة بها، بما في ذلك مشاريع الشركات المملوكة لها كشركتي جذور واستدامة وغيرها من المشاريع المستقبلية.

وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين ستخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها لهم عن طريق الوسيط المالي المقيم، أو قيدها في حسابهم لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

سيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتحث الشركة المساهمين على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.