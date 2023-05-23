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سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة (أرشيفية - رويترز)
سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة (أرشيفية - رويترز)
قطر

وزير الطاقة القطري: المستقبل سيشهد نقصاً في النفط والغاز بسبب تراجع الاستثمارات

قال: ننتج كمية الغاز الطبيعي المسال الممكنة تقنيا وليس ما يقول آخرون إنه يجب علينا إنتاجه

دبي - العربية.نت
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قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، إن شركة "قطر للطاقة" قد تتفاوض على عقود طويلة الأمد لكل الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بحلول نهاية عام 2023.

وأضاف الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد اليوم فى الدوحة إن المستقبل سيشهد نقصا في الغاز والنفط بسبب نقص الاستثمار لعقد من الزمان بسبب جهود التحول في الطاقة.

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وأضاف: "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جدا، و ننتج كمية الغاز الطبيعي المسال الممكنة تقنيا وليس ما يقول آخرون إنه يجب علينا إنتاجها"وفقا لـ" رويترز".

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وأعرب عن شعور بالرضا لأن مجموعة السبع أشارت في بيانها الختامي إلى حاجة العالم إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

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