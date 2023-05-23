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الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد أنابيب لـ" أرامكو" بقيمة 38 مليون ريال

مدته 7 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة العربية للأنابيب التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 38 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنها فازت يوم 22 مايو 2023 بعدة مشاريع لتوريد أنابيب من مصانعها لشركة أرامكو السعودية بقيمة 38 مليون ريال.

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وأوضحت أن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له فى الربع الرابع من العام المالي 2023.

وكانت الشركة العربية للأنابيب، حققت 8.9 مليون ريال صافي أرباح- بعد الضرائب والزكاة -بنهاية عام 2022، مقارنة بخسائر 60.1 مليون ريال فى عام 2021.

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