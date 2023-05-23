"المملكة القابضة" تسجل 171 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 97.11% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 171 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 5.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وانخفض صافي أرباح "المملكة القابضة" بنسبة 31.6% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 250.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، هو عدم وجود مكاسب من البيع الجزئي للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

حققت شركة المملكة القابضة مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة خلال الربع الأول من عام 2022م.

وأوضحت أنه باستبعاد تلك المكاسب من المقارنة فإن صافي الربح خلال الربع الأول من 2023، ارتفع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وحققت الشركة ارتفاعاً في دخل توزيعات الأرباح وانخفاضاً في مصروف الزكاة، وارتفاعاً في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى على الرغم من الارتفاع في النفقات المالية، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، والانخفاض في ربح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والانخفاض في الإيرادات المالية، والارتفاع في مصاريف ضريبة الاستقطاع والدخل، بالإضافة إلى الانخفاض في مكاسب أخرى والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 49.35% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 672.13 مليون ريال، مقارنة 450.05 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 91.5% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 520.69 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.15 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.