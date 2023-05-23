"النقل" الأميركية: هناك مخاوف حقيقية بشأن نظام القيادة الآلي في سيارات "تسلا"

قالت وزارة النقل الأميركية، إن هناك مخاوف حقيقية بشأن نظام القيادة الآلي في سيارات "تسلا".

تقدم شركة "تسلا" خصومات تتجاوز 1300 دولار على بعض السيارات من طراز "موديل 3" في مخزونها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن طرحت خصومات أكبر في أوروبا، وفقا لمراجعة "رويترز" لموقع الشركة على الإنترنت.

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وكانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد رفعت أسعارها في السوق الأميركية على معظم السيارات التي جرى طلبها حديثا هذا الشهر.

وقال محللون إن تسلا طرحت تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات هذا العام في عدة مناطق، وإنها تلجأ إلى تقديم حوافز لتصفية مخزونها في محاولة لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة وتزايد المنافسة.