أرباح "غازبروم" الروسية تهبط 40% إلى 15.77 مليار دولار في 2022

قالت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية تراجعت أكثر من 40% إلى 1.226 تريليون روبل (15.77 مليار دولار) العام الماضي بسبب زيادة الضرائب في النصف الثاني من العام، وأضافت أنها لن توزع أرباحاً نقدية عن العام بأكمله.

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات "غازبروم" من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريباً العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.

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وهبط سهم الشركة 4% بعدما قالت إن مجلس إدارتها قرر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2022 بأكمله، بعد تخصيص توزيعات نصف سنوية بقيمة 1.2 تريليون روبل (15 مليار دولار)، وفق ما نشرته "رويترز".

وقال فاميل ساديغوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة التي يسيطر عليها الكرملين إن توزيعات الأرباح نصف السنوية تتجاوز بالفعل المستوى المستهدف البالغ 50% من صافي الأرباح، ولذلك تقرر الاكتفاء بتلك التوزيعات.

وأضاف أن الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت العام الماضي 3.6 تريليون روبل وهو نفس مستواها عام 2021.