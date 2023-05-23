اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غازبروم
مبنى شركة غازبروم
نفط وغاز

أرباح "غازبروم" الروسية تهبط 40% إلى 15.77 مليار دولار في 2022

الشركة قررت إلغاء توزيعات الأرباح السنوية

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية تراجعت أكثر من 40% إلى 1.226 تريليون روبل (15.77 مليار دولار) العام الماضي بسبب زيادة الضرائب في النصف الثاني من العام، وأضافت أنها لن توزع أرباحاً نقدية عن العام بأكمله.

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات "غازبروم" من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريباً العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.

مادة اعلانية

وهبط سهم الشركة 4% بعدما قالت إن مجلس إدارتها قرر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2022 بأكمله، بعد تخصيص توزيعات نصف سنوية بقيمة 1.2 تريليون روبل (15 مليار دولار)، وفق ما نشرته "رويترز".

احتياطيات "غازبروم" من الغاز تكفي لمدة 100 عام طاقة الغاز الروسي احتياطيات "غازبروم" من الغاز تكفي لمدة 100 عام

وقال فاميل ساديغوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة التي يسيطر عليها الكرملين إن توزيعات الأرباح نصف السنوية تتجاوز بالفعل المستوى المستهدف البالغ 50% من صافي الأرباح، ولذلك تقرر الاكتفاء بتلك التوزيعات.

وأضاف أن الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت العام الماضي 3.6 تريليون روبل وهو نفس مستواها عام 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط