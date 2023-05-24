تغطية اكتتاب الأسهم الجديدة في" الشرقية للتنمية" بنسبة 86%

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وقالت الشركة إنه تم الاكتتاب في عدد 19.41مليون سهم تقريبا من الأسهم الجديدة المطروحة، من إجمالي 22.5 مليون سهم ، وبنسبة تغطية 86.28% من إجمالي الأسهم الجديدة المطروحة.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت 194.12 مليون ريال.

وذكرت أن سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيصها للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط أن لا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فسيخصص ما تبقى من هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأوضحت أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 3.087 مليون سهم تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين 29 مايو 2023.