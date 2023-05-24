رئيس UBS: بنك الاستثمار التابع لـ"كريدي سويس" خرج عن السيطرة

قال رئيس إدارة بنك "UBS" كولم كيليهر، اليوم الأربعاء، إنه يريد الحفاظ على ثقافة العمل في "UBS" بعد الاستحواذ منافسه "كريدي سويس".

وأضاف كيليهر، أن المشكلة في "كريدي سويس" هو نشاط بنك الاستثمار، كان من الواضح أن البنك الاستثماري خارج نطاق السيطرة.

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وأوضح "يو بي إس" أنه يهدف إلى إتمام الصفقة في الأسابيع المقبلة بينما الاندماج الكامل لأكبر مقرضين في سويسرا قد يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتابع: "سيكون لدينا معايير صارمة لموظفي كريدي سويس الذين سينضمون إلينا".

وتوقع بنك "يو بي إس" الأسبوع الماضي، خسارة مالية تبلغ نحو 17 مليار دولار بعد الاستحواذ على بنك "كريدي سويس".

ويتوقع "يو بي إس" تأثيرا سلبيا بقيمة 13 مليار دولار من تعديلات القيمة العادلة لأصول والتزامات المجموعة المدمجة، كما يتوقع البنك تكبد 4 مليارات دولار في دعاوى محتملة وتكاليف تنظيمية تنتج عن خروج رؤوس أموال.

لكن الاحتياطيات المالية لدى البنك ستساعده في استيعاب الخسائر المحتملة وقد تسفر عن زيادة أرباحه في الربع الثاني من العام إذا استكمل "يو.بي.إس" الصفقة في الشهر المقبل كما هو مزمع.